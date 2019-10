Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Sachbeschädigungen & Unfall

Rems-Murr-Kreis (ots)

Kernen im Remstal: Auto beschädigt

Ein bisher unbekannter Täter zerstach zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 8:30 Uhr alle vier Reifen an einem in der Straße Auf der Höhe geparkten Mercedes. Zudem wurde die Windschutzscheibe beschädigt und ein Licht eingeschlagen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Fellbach: Skulptur beschädigt

Zwischen Donnerstag und Sonntag beschädigten bisher unbekannte Täter auf dem frei zugänglichen Ausstellungs-Gelände des Kunstvereins Fellbach in der Esslinger Straße eine Terracotta-Mosaik-Kugel, die zu einer Skulptur gehört. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 6:30 Uhr in der Hauptstraße leicht verletzt. Eine 53 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah den Biker, als sie von einem Parkstreifen auf die Hauptstraße einfahren wollte und kollidierte mit diesem. Der Zweiradfahrer kam nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw zu Fall und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Backnang: Dachfenster durch Bierflasche beschädigt

Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 6:15 Uhr warf eine bisher unbekannte Person eine Bierflasche auf das Dach einer Firma in der Industriestraße. Die Flasche durchbrach das Dachfenster und richtete damit einen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 an das Polizeirevier Backnang zu wenden.

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen