Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Fahrzeugüberschlag hat Leichtverletzten zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Heute, gegen 09.50 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw VW Golf die Landesstraße 1124 von Erdmannhausen in Richtung Marbach. In Höhe des Gewerbegebiets Ochsenweg kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Nach dem Unfall kam der VW Golf auf dem Dach zum Liegen. Der 31-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Fahrer wurde zudem leicht verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Da bei der Erstmeldung mitgeteilt worden war, dass der Pkw stark qualme, wurde vorsorglich auch die Feuerwehr verständigt. An der Unfallstelle waren eine Notärztin, ein Rettungswagen sowie die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 28 Mann im Einsatz. Ein Einschreiten der Feuerwehr war glücklicherweise jedoch nicht erforderlich. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Weiterhin wurden noch mehrere Leitpfosten und Warnschilder in Höhe von etwa 1.000 Euro beschädigt.

