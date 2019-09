Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl von Alufelgen in Marbach am Neckar, Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Ditzingen und Trickdiebstahl in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Alufelgen entwendet

In der Zeit zwischen Donnerstag, 09.00 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem südlich in Marbach am Neckar gelegenen Wohnhaus. Dort gelangten diese über die Tiefgaragenzufahrt ins Gebäudeinnere. Anschließend brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten einen Satz Alufelgen im Wert von 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07144 900 0 mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Ditzingen: Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und 14.15 Uhr, wurde die Polsterung einer Sitzbank in der Kirche der Katholischen Kirchengemeinde St. Maria durch bislang unbekannte Täter entzündet. Die Stoffauflage brannte dabei ab, erlosch im Anschluss glücklicherweise kurz darauf wieder. Es kam in der Folge allerdings zu Rauchentwicklung und Brandgeruch im Gebäudeinneren. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich keine Personen im Gebäude auf. Durch die vorsorglich hinzugezogene Feuerwehr Ditzingen, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, wurde das Gebäude belüftet, so dass dessen weitere Nutzung gewährleistet wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache im Zusammenhang mit einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156 4352 0 in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Trickdiebstahl auf Parkplatz

In der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und 17.00 Uhr, sprach eine bislang unbekannte Person eine 43-jährige Frau auf einem Parkplatz eines an der Schwertstraße gelegenen Einkaufsmarktes an. Die 43-Jährige hielt sich gerade an deren Fahrzeug auf, als der Unbekannte der Frau einen auf dem Boden hinter ihrem Fahrzeug liegenden Schlüsselbund zeigte. Der Unbekannte fragte die Dame, ob dieser der Schlüssel gehöre. Als die Frau gerade im Begriff war, zu antworten, entfernte sich der Unbekannte bereits schon wieder zügig von ihr. Kurz darauf musste die Dame feststellen, dass deren Handtasche aus dem Wageninneren gestohlen wurde. Die Beifahrertüre war zwischenzeitlich einen Spalt geöffnet. Der Unbekannte wird als 40-45 Jahre alt, 170-175 cm groß und kräftig beschrieben. Er hatte südeuropäisches Aussehen, kurze, schwarze und glatte Haare. Die Person sprach Englisch und Spanisch. Möglicherweise flüchtete dieser in einem blauen Kleinwagen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 697 0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

