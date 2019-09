POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen (BAB 81 AS-Böblingen-Hulb - AS Böblingen-Sindelfingen), Nötigung im Straßenverkehr in Herrenberg-Gültstein und Verkehrsunfall in Möglingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Verkehrsunfall in Sindelfingen (BAB 81 AS-Böblingen-Hulb - AS Böblingen-Sindelfingen), Nötigung im Straßenverkehr in Herrenberg-Gültstein und Verkehrsunfall in Möglingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen (BAB 81 AS Böblingen-Hulb - AS Böblingen-Sindelfingen): Pkw und Krad kollidieren

Am Freitag gegen 14.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines VW Golfs die Bundesautobahn 81 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Im weiteren Verlauf wollte der 21-Jährige vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens und damit einhergehendem Rückstau hatten die Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse gebildet. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 34-jährige Kradlenkerin, die kurz zuvor vom linken auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt hatte, ebenfalls die Bundesautobahn in Richtung Stuttgart. Dort überholte sie im Anschluss den VW Golf verbotswidrig rechts. Beim Fahrstreifenwechsel des 21-Jährigen kollidierte dieser schließlich mit der Honda der 34-Jährigen. Diese kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 12.000 Euro. Das Technische Hilfswerk und die Autobahnmeisterei waren zu Verkehrssicherungsmaßnahmen eingesetzt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zur Verkehrsunfallaufnahme eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg im Einsatz.

Herrenberg-Gültstein: Zeugen zu Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Am Freitag kam es gegen 22.00 Uhr in Herrenberg-Gültstein mehrfach zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein 54-jähriger Fahrer eines Smart wurde dabei mehrmals von einem unbekannten Fahrer eines Audis ausgebremst. Zunächst wurde der 54-Jährige überholt, worauf dieser den Unbekannten auf sein Überholmanöver mittels Lichthupe aufmerksam machen wollte. Der Unbekannte bremste daraufhin sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, so dass der 54-Jährige ebenfalls anhalten musste. Anschließend stieg der Fahrer des Audis aus und ging auf den Fahrer des Smart zu. Dieser setzte seine Fahrt fort. Der Unbekannte folgte ihm. Schließlich nötigte der Unbekannte den 54-jährigen erneut und öffnete schließlich bei diesem die Fahrertüre. Der Fahrer des Smart flüchtete anschließend, um sich in Sicherheit zu bringen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07032 2708 0, mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Möglingen: Vorfahrtsmissachtung hat einen Schwer- und einen Leichtverletzten zur Folge

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 00.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Einmündung der Kreisstraße 1661 zur Landesstraße 1140 bei Möglingen. Ein 58-jähriger Fahrer eines VW Golfs befuhr die Kreisstraße 1661 von Möglingen kommend in Richtung zur Landesstraße 1140. An der Einmündung wollte der 58-Jährige nach links in Fahrtrichtung Ludwigsburg abbiegen. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt eines von Ludwigsburg ordnungsgemäß auf der Landesstraße 1140 kommenden 29-jährigen Kradlenkers einer Kawasaki. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des VW Golf erlitt einen Schock und musste sich ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 23.000 Euro. Die Feuerwehr Möglingen war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. Die Straßenmeisterei Ludwigsburg war zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden. Hierbei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise fünf Streifenbesatzungen im Einsatz.

