Polizei Düsseldorf

POL-D: Deich in Kaiserswerth - Rennradfahrer stürzt in Spaziergänger - Seniorin schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Auf seiner Fahrt über den Fährerweg verlor gestern um 21 Uhr ein 29-jähriger Rennradfahrer die Kontrolle und stürzte zu Boden. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit rutschte er noch ein Stück über den Asphalt in zwei Spaziergänger hinein. Während der Radler und ein 75-jähriger Duisburger leicht verletzt wurden, erlitt eine 73 Jahre alte Frau (ebenfalls aus Duisburg) so schwere Verletzungen, dass sie zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

