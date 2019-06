Polizei Düsseldorf

POL-D: Observations- und Ermittlungserfolg der Zivilfahnder - Lenkräder ausgebaut und entwendet - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Zivilfahnder der Polizeiinspektionen Mitte und Nord konnten in der vergangenen Nacht zwei Automarder im Düsseldorfer Osten dingfest machen und festnehmen. Die beiden Männer hatten es auf Lenkräder mit entsprechenden Airbags und Bedieneinheiten aus hochwertigen Pkw abgesehen. Die aus Georgien stammenden Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Mitternacht fiel einer Zivilstreife der PI Nord ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen auf der Adlerstraße / Am Wehrhahn auf. Die Streife informierte weitere Zivilwagen und so konnte der verdächtige Opel im angrenzenden Bereich verdeckt observiert werden. Immer wieder verließen die beiden Männer das Fahrzeug und begaben sich in angrenzende Wohnbereiche. Schließlich konnten in Grafenberg und in Düsseltal drei Tatorte (aufgebrochene BMW mit fehlenden Lenkrädern) gefunden werden. Außerdem waren in einem Grünbereich am Rand des Grafenberger Waldes zwei Jutebeutel mit den zuvor entwendeten Lenkrädern gefunden worden. Die Männer hatten sich zuvor dort aufgehalten. Bevor der verdächtige Opel das Stadtgebiet über die A 52 in Richtung Essen verlasen konnte, wurde eine Funkstreife angefordert, die den Wagen stoppte. Die beiden Männer im Alter von 29 und 34 Jahren wurden festgenommen. Entsprechendes Werkzeug wurde aufgefunden. Der Opel wurde sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um professionelle Kfz-Einbrecher handelt. Die Ermittlungen dauern an. Möglicherweise können den Tatverdächtigen in den nächsten Tagen noch weitere Taten zugerechnet werden.

