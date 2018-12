POL-FL: Ostenfeld: Rentner von falschem Handwerker bestohlen

Ostendfeld (ots) - Mittwochnachmittag (05.12.18) wurde ein 79-jähriger Renter in Ostenfeld von einem angeblichen Heizungsmonteur bestohlen. Der Mann klingelte gegen 12:30 Uhr an der Tür der im Heidweg gelegenen Wohnung des Rentners und gab an, die Heizung überprüfen zu müssen. Der falsche Handwerker begab sich in die Küche und ließ den an einen Rollstuhl gebundenen 79-Jährigen im Wohnzimmer zurück.

Nach kurzer Zeit verließ der Mann die Wohnung. Der Geschädigte stellte später das Fehlen seiner Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld und persönlichen Papieren fest.

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt und fragt, wer am Mittwoch zur Mittagszeit verdächtige und unbekannte Personen oder Fahrzeuge im Heidweg gesehen hat. Hinweise bitte an: 04841 - 830 0.

