POL-FL: Bollingstedt: Einbruch in Kindergarten - Gemeinde lobt Belohnung aus

Bollingstedt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.12.18) brachen unbekannte Täter in den Kindergarten in der Dorfstraße in Bollingstedt ein. In der Zeit von 19:00 - 06:45 Uhr wurden eine Tür und ein Fenster aufgehebelt. Nachdem die Täter in das Gebäude eingedrungen sind, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Die Gemeinde Bollingstedt hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können, eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt. Die Kriminalpolizei Schleswig ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 04621 - 84 0 zu melden.

