Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gefährliche Körperverletzung in Vaihingen an der Enz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Zeugen gesucht

Am Freitag kam es gegen 19.35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Spielplatz am Galgenfeld. Ein sich dort aufhaltender 11-Jähriger und ein 14-Jähriger Junge waren gerade mit Fußballspielen befasst, als diese von drei unbekannten Jungen unvermittelt körperlich angegangen wurden. Die Unbekannten schlugen die Beiden, brachten diese durch Umstoßen zu Fall und gingen sie dabei weiter körperlich an, ehe sie kurz darauf flüchteten. Einer der Täter wird als etwa 18 Jahre alt, 175cm groß, mit Glatze oder eventuell auch kurzen Haaren und von kräftiger Statur beschrieben. Bekleidet war dieser mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen. Zudem führte die Person eine schwarze Bauchtasche mit sich. Ein weiterer Täter wird als etwa 10 Jahre alt beschrieben. Dieser soll schwarze Joggingkleidung getragen haben. Vom dritten Täter liegt bislang keine Personenbeschreibung vor. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042 941 0 zu melden.

Leonberg (Bahnhof): Fahrgast verweigert Personalien

Im Zusammenhang mit einer Fahrgastkontrolle in der S-Bahn S 6 von Stuttgart nach Leonberg verweigerte ein Fahrgast gegen 22.00 Uhr die Angabe seiner Personalien. Zur Feststellung dessen Personalien wurde am Bahnhof Leonberg eine Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hinzugezogen. Während der Personenkontrolle weigerte sich der 44-Jährige erneut, seine vollständigen Personalien weder den Kontrolleuren noch der Polizei mitzuteilen. Im Zuge der Durchsuchung nach dessen Ausweisdokumenten widersetzte sich der 44-Jährige vehement. Schließlich konnten dessen Personalien vor Ort festgestellt werden. Der Fahrgast muss zusätzlich zum Erschleichen von Leistungen nun auch mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell