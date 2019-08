Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Überholt und überschlagen

Gaggenau (ots)

Der 20-jährige Fahrer eines VW Golf war am frühen Sonntagmorgen auf der Hauptstraße von Gaggenau in Richtung Hörden unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw, wobei er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen zwei geparkte Autos schleuderte. Dabei überschlug sich der Golf und kam auf dem Dach auf einer Mauer zu liegen. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden beide nicht verletzt. Am Golf entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. An den beiden geparkten Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 und 5.000 Euro. /Br

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell