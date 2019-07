Polizei Essen

POL-E: Essen: Kinder rauben Tretroller - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Am Samstag, 13. Juli, wurde einem Zehnjährigen an der Kreuzung Altenessener Straße/Stauderstraße ein schwarz-roter Tretroller geraubt. Gegen 15 Uhr war der Zehnjährige zusammen mit einem Zwölfjährigen unterwegs, als die beiden von drei unbekannten Gleichaltrigen angesprochen wurden. Einer der unbekannten Jungen schlug den Zehnjährigen und nahm ihm den Tretroller weg. Dann fuhr er in Richtung Allee-Center davon, seine zwei Begleiter folgten ihm. Alle Drei waren etwa neun bis zehn Jahre alt, sahen "südländisch" aus, haben schwarze Haare und sprachen akzentfreies Deutsch. Der Junge, der den Roller gestohlen hat, wurde als "dick" beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell