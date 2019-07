Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Personen schwer verletzt nach Kollision auf Kreuzung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Am Samstagabend, 13. Juli gegen 22:20 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Alfredstraße/ Zweigertstraße.

Nach ersten Zeugenaussagen fuhr eine 24-jährige Audi-Fahrerin auf der Alfredstraße Richtung Bredeney. In entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Toyota. Als die 24-Jährige links in die Zweigertstraße abbiegen wollte, stieß sie mit dem Toyota zusammen. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt und wurden nach der Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren stark im Frontbereich demoliert, sodass der Audi abgeschleppt werden musste und der Toyota zwecks Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt wurde. Derzeit laufen die Ermittlungen, um zu überprüfen, ob eine Vorfahrtsregel missachtet wurde. / AKoe

