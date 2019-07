Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Fahrraddiebe in Boltenhagen unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Boltenhagen (ots)

In der Nacht vom 28. zum 29. Juni schlugen Fahrraddiebe an unterschiedlichen Orten in Boltenhagen zu. Die unbekannten Täter entwendeten insgesamt 8 Fahrräder und ein E-Bike im Gesamtwert von über 8.000 EUR. Dabei überwanden sie vorhandene Diebstahlsicherungen in Form von z. B. Seilschlössern oder bauten die Räder, die teilweise auf Fahrradgepäckträger von Pkw montiert waren, ab. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten zueinander ist ein Tatzusammenhang zu vermuten. Nicht auszuschließen ist, dass die Täter zum Abtransport des Diebegutes ein Fahrzeug mit entsprechender Ladekapazität verwendeten.

Zeugen, die diesbezüglich relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell