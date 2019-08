Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Offenburg (ots)

Am Freitag kam es um 20:30 Uhr an der Kreuzung Friedensstraße/Rheinstraße zu einem Unfall. Eine französische Autofahrerin bog von der Friedensstraße nach links in die Rheinstraße ab. Im selben Moment fuhr ein Radfahrer von einem Grundstück auf die Rheinstraße ein und direkt vor das Fahrzeug der Französin. Um mit dem Radfahrer nicht zu kollidieren, musste die Autofahrerin nach links ausweichen. Beim Ausweichmanöver prallte sie gegen einen geparkten Wagen; dieser wurde noch auf einen anderen Pkw geschoben. Der Radfahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Unfallzeugen setzen sich mit dem Polizeirevier Kehl, T. 07851 893-200, in Verbindung.

