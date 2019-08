Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladung verrutscht, Verkehr steht still

Offenburg (ots)

Nachdem die Ladung eines 40-Tonners am heutigen Nachmittag verrutscht ist, müssen die Verkehrsteilnehmer in Offenburg geduldig sein. Der Lenker des Schwergewichts war gegen 15 Uhr auf der Freiburger Straße unterwegs, als die Ladung sich selbständig machte. Hinzugerufene Wehrleute aus Offenburg kümmern sich aktuell um die Sicherung der tonnenschweren Papierrolle. Zur Bergung des am `Freiburger Platz` stehenden Lastwagens muss die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg und des Verkehrskommissariats Offenburg kümmern sich aktuell um die Verkehrsregelung. /ma

