Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rasenmäher und Fahrräder gestohlen + Versuchter Einbruch

Cuxhaven (ots)

Rasenmäher und Fahrräder gestohlen

Loxstedt. Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag (27.06.2019) und Montagmittag (08.07.2019) drangen bislang unbekannte Täter mit einer Leiter über das Dach in ein Einfamilienhaus in der Warftenstraße in Loxstedt ein. Der oder die Täter entwendeten Werkzeuge (u. a. Schweißgerät), einen Rasenmäher und Fahrräder. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei in Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

+++++++++++++

Versuchter Einbruch

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (07.07.2019) und Dienstagmittag (09.07.2019) versuchten bislang unbekannte Täter erfolglos, in ein Einfamilienhaus im Tamms Weg in Groden einzubrechen. Die Tür hielt den Einbruchversuchen stand. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell