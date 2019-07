Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Arbeitsmaschine kippt um - Arbeiter leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Dienstagnachmittag (09.17.2019) gegen 15:30 Uhr kam es an der Schleusenbaustelle in Otterndorf zu einem Unfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die eingesetzte Baumaschine im Rahmen von Rammarbeiten in Schräglage und kippte um. Hierbei traten Betriebsstoffe aus und gerieten in den Kanal. Ein Arbeiter zog sich eine leichte Fußverletzung zu und wurde in eine Klinik gebracht. Der Kranführer blieb unverletzt. Neben Beamten der Polizeistation Otterndorf und der Wasserschutzpolizei Stade waren nach Polizeikenntnis insgesamt auch etwa 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Otterndorf und des THW vor Ort. Auch die Untere Wasserbehörde sowie das Gewerbeaufsichtsamt nahmen ihre Untersuchungen am Ereignisort auf.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell