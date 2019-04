POL-FR: Löffingen/Seppenhofen - Einbruch in Autohaus

Polizeipräsidium Freiburg

Löffingen/Seppenhofen - In der Zeit zwischen dem Samstag 13.04.2019, 12:30 und Sonntag 14.04.2019, 10:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Autohauses in der Wisholzstraße 3 mittels unbekannten Werkzeugen aufgehebelt und drangen in das Gebäude ein. Vorhandene Schubladen und Behältnisse wurden geöffnet und schlussendlich 250.- Euro Bargeld entwendet. Vorhandene Spuren wurden von den Spezialisten der Kriminaltechnik gesichert. Gegen 04:00 Uhr wurden, durch einen Zeugen, zwei dunkel gekleidete männliche Personen beobachtet die sich in diesem Bereich aufgehalten haben und nach kurzer Zeit dann aus dem Bereich des Tatortes kamen um dann in Richtung Wutachstraße zu verschwinden. Bislang liegen leider keine genauere Personenbeschreibungen vor. Wer hat im o.a. Tatzeitraum, insbesondere zw. 03:30 und 4:15 Uhr verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich machen können. Hinweise nimmt der sachbearbeitende Polizeiposten Löffingen, Tel: 07654/806060, oder auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 entgegen.

