POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verkehrsunfallflucht - Autofahrer verletzt Mann in Gruppe von Spaziergängern und fährt davon ohne sich um den Verletzten zu kümmern - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl, Bereich Alte Ziegelei, Nähe L 105 kurz vor Kenzingen

Am Sonntag den 14.04.2019, gegen 11:00 Uhr befand sich eine Gruppe von vier Personen, darunter zwei Kinder im Grundschulalter, auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kenzingen und Riegel (Bereich Alte Ziegelei) beim Spaziergang mit ihren Hunden, als ein Auto aus Richtung Riegel ihnen entgegen kam.

Im Vorbeifahren an der Gruppe streifte das Auto einen 63-Jährigen Mann aus der Gruppe, sodass dieser zu Fall kam, der Wagen fuhr jedoch unvermittelt weiter und beging Fahrerflucht. Der bislang leicht verletzte Mann hatte zuvor noch Zeichen gegeben, dass der Fahrer seine Geschwindigkeit reduzieren sollte, was allerdings keine Beachtung fand.

Von dem Fahrzeug und Fahrer fehlt bislang jede Spur. Es soll sich um einen Mercedes Benz, möglicherweise A-Klasse, in sehr hellem Grün oder Türkis bis ins Silberne gehandelt haben. Am Kennzeichen konnte "EM" abgelesen werden. Am Steuer saß ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und eines Körperverletzungsdeliktes eingeleitet.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) zu melden.

