POL-FR: Korrektur: Verkehrsunfall - Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt alleinbeteiligt - Feuerwehr muss den schwer verletzten aus dem Fahrzeug schneiden - Hoher Sachschaden

In der Nacht von Samstag 13.04.2019 auf Sonntag 14.04.2019 befuhr ein 32 - jähriger Autofahrer die Lustgartenstraße in Richtung Weil-Friedlingen.

Kurz nach Mitternacht beschleunigte er in einer S-Kurve stark. In der Folge kollidierte er mit dem rechten Bordstein und zeichnete von dort an eine Brems-und Blockierspur von über 70 m bevor er frontal gegen einen Baum fuhr. Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

Da beim Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte wurde ihm in einem Krankenhaus in Lörrach eine Blutprobe entnommen. Weitere Maßnahmen bezüglich seiner Fahrerlaubnis werden folgen.

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

