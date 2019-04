Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Gartengelände - Gartenhütte gerät in Vollbrand - Folgemeldung

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Stadt Freiburg im Breisgau, Freiburg-Betzenhausen

Eine Anwohnerin meldete am 14.04.2019 gegen 10:25 Uhr dem Polizeinotruf, dass in der Kleingartenanlage Obergrün des Vereins der Gartenfreunde Freiburg-West eine Hütte brennen würde. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr das getroffene Gartenstück erreichen konnte wurde durch eine Streife bestätigt, dass tatsächlich eine Gartenhütte in Vollbrand stand.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit dem Löscheinsatz in diesem für große Fahrzeuge schwer zugänglichen Gelände. Durch das beherzte Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Hütten zu verhindert werden.

Gegen 10:50 Uhr wurde gemeldet, dass der Brand gelöscht war. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen übernommen.

Stand: 11:30 Uhr

FLZ/mt

