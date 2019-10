Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Holzpalette in Schulhof angezündet, Unfälle & Zweiräder entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Holzpalette in Schulhof angezündet

Gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei ein Feuer auf dem Schulhof des Max-Planck-Gymnasiums mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang Unbekannte eine Holzpalette angezündet hatten. Die Beamten löschten den Brand bis zum Eintreffen der Schorndorfer Feuerwehr selbstständig, es entstand lediglich geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winnenden: Auffahrunfall

Rund 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montag, gegen 7:50 Uhr in der Alfred-Kärcher-Straße. Eine 18 Jahre alte Dacia-Fahrerin übersah, dass der 22 Jahre alte Audi-Fahrer vor ihr bremste und fuhr diesem ungebremst auf.

Winterbach: Lkw kontra Pkw

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme prallte ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer am Montag, kurz nach 11 Uhr in der Rosenstraße gegen einen geparkten Pkw der Marke Kia. Dieser wurde beim Zusammenstoß stark beschädigt, der Gesamtsachschaden beträgt rund 18.000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Sulzbacher Straße stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort parkenden Pkw Ford. Er verursachte hierbei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, der sich am Montag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr ereignete, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach-Oeffingen: Fußgänger von Auto erfasst

Ein 35-jähriger Mann rannte am Montag gegen 17.15 Uhr in der Dieselstraße auf dem Gehweg, um offenbar noch einen Linienbus zu erreichen. Als ein Kleintransporter an dem rennenden Mann vorbeigefahren war, rannte dieser plötzlich über die Fahrbahn, ohne ausreichend auf den Durchgangsverkehr zu achten. Eine entgegenkommende Autofahrerin erkannte den Fußgänger wegen des Transporters zu spät und konnte den Unfall nicht mehr vermeiden. Beim Zusammenstoß wurde der 35-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag stieß ein Autofahrer in der Schaflandstraße gegen einen Zaun und beschädigte diesen. Bei dem geflüchteten Auto soll es sich um einen schwarzen Jeep der Marke Chrysler, Typ Compass handeln, bei dem die Beleuchtungseinrichtung beschädigt wurde. Wer weitere sachdienliche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Backnang/Kernen i.R.: Entwendete Zweiräder

Im Fritz-Munz-Weg wurden zwischen Sonntag- und Montagnachmittag zwei bei einer dortigen Drogerie angekettete City-Roller entwendet. Ein Roller hatte Metallic-Regenbogen-Räder und einer war schwarz-lila lackiert. Ein weiteres Zweirad wurde am Sonntag am Bahnhof in Rommelshausen gestohlen. Dieses hochwertige Mountainbike der Marke Bergamont-Fully-6.8 war ebenfalls mit einer Kette gegen Diebstahl gesichert. Dieses Rad war mit einer 24-Gang-Schaltung, Scheibenbremsen und einem weißen Sattel ausgestattet. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nehmen die örtlichen Polizeidienststellen entgegen.

