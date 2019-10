Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gemeinsame Pressemeldung - Tatverdächtige nach Raub auf Getränkemarkt in Untersuchungshaft, Aufbruch eines BAucontainers, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Aalen: Schwäbisch Hall: Nach Raub auf Getränkemarkt - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Als zwei Angestellte am Montag, den 07.10.2019 nach 19 Uhr einen Getränkemarkt in der Haller Einkornstraße verließen, wurden sie von einem maskierten Mann abgepasst. Dieser forderte von den beiden Männern die Tageseinnahmen des Marktes herauszugeben. Seiner Forderung verlieh er mit einem Messer Nachdruck. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß.

Mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber waren zur Fahndung eingesetzt. Diese verlief jedoch negativ.

Das Kriminalkommissariat konnte nach umfangreichen Ermittlungen nun drei Tatverdächtige festnehmen, die sich zur Tatbegehung zusammengetan hatten. Die zwischen 21 und 22 Jahre alten Beschuldigten, bei denen es sich um deutsche und türkische Staatsangehörige handelt, gingen hierbei arbeitsteilig vor. Während einer von ihnen den beiden Angestellten das Geld abnahm, sicherte ein weiterer die Tatbegehung nach außen ab. Beide wurden wiederum vom dritten Beschuldigten mit einem Fluchtwagen erwartet und vom Tatort abtransportiert.

Der Fahrer konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen werden. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide einen Haftbefehl. Für die Untersuchungshaft wurden sie daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Crailsheim: Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr wurde ein am Hauptfriedhof abgestellter Baucontainer von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Entwendet wurde offenbar nichts. Möglicherweise wurde der Täter bei der Tatbegehung gestört.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Bankautomat

Ein Unbekannter zerstörte am frühen Samstagmorgen gegen 4:00 Uhr das Display eines Bankautomats in einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße.

Hinweise von Zeugen zum Täter nimmt die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

