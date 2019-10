Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falsche Polizisten schlugen wieder zu - Betrunkener verletzte Polizisten - Einbrüche - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Falsche Polizisten ergaunerten Wertgegenstände

Am letzten Freitag wurde eine 83-jährige Aalenerin Opfer eines dreisten Betrugs. Die Kripo wurde auf den Sachverhalt aufmerksam, als das Opfer bei der Kripo Aalen am Freitagmittag anrief und nicht existente Kriminalbeamte sprechen wollte. Bei den nun folgenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau betrogen wurde. Bereits am Donnerstagabend sei sie von falschen Polizisten telefonisch kontaktiert worden. Die Täter agierten professionell; sie verängstigten und täuschten das Opfer, die dann tags darauf zur Bank ging und aus ihrem Schließfach Wertgegenstände holte. Mit den falschen Polizisten hatte sie vereinbart, dass sie diese in ihrem nicht abgeschlossenen Auto auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Lebensmittelmarktes in der Gartenstraße bereithält. Während sie dann beim Einkaufen war, nahmen die Betrüger die Wertsachen, die in einer Stofftasche verstaut waren, aus dem geparkten silbernen VW Polo. Die Kriminalpolizei bittet nun in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise. Wer am Freitagvormittag auf dem Kundenparkplatz verdächtige Personen oder Autos gesehen hat, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich bitte unter Tel. 07361/5800 melden.

Die Polizei warnt auch nochmals eindringlich vor den professionellen Betrügern, die nahezu rund um die Uhr auf der Suche nach den nächsten Opfern sind.

Tipps:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- DAS WICHTIGSTE: Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Durlangen: Betrunkener verletzte Polizisten

Ein 23-jähriger Betrunkener verletzte am Sonntag einen Streifenbeamten. Der aggressive Mann sollte in Polizeigewahrsam genommen werden. Vorausgegangen waren Streitigkeiten mit einer Personengruppe, die sich auf einem Schulgelände aufgehalten hatte. Der Betrunkene habe Zigaretten und Drogen eingefordert. Als die Gruppierung dem Streit aus dem Wege gehen wollten, folgte der 23-Jährige woraufhin es im Hermann-Löns-Weg zu Auseinandersetzungen kam. Als die alarmierte Polizei eingetroffen war, versuchte der Aggressor zu flüchten. Er wurde daran von der Polizei gehindert. Gegen die Maßnahme wehrte sich der Mann und verletzte mit einem Kick einen Beamten leicht. Die eingesetzten Beamten wurden auch mehrfach beleidigt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Aalen: Kinder "klären" Unfallflucht

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr beschädigte ein Autofahrer einen in der Parkstraße abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Der Unfallverursacher stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus, schaute sich den Schaden an und fuhr dann davon. Der Unfall wurde von mehreren Kindern, die in diesem Bereich spielten, beobachtet. Geistesgegenwärtig fotografierten sie das Verursacherfahrzeug, so dass der 20-jährige Unfallverursacher rasch ermittelt werden konnte.

Aalen: Versuchter Einbruch

An der Eingangstüre und an insgesamt vier Fenstern eines Gebäudes in der Lessingstraße stellen die Bewohner Hebelspuren fest, die entstanden, als Unbekannte zwischen Samstagmittag 14 Uhr und Sonntagvormittag 11 Uhr versuchten, in das Gebäude zu gelangen. Nachdem dies nicht gelang, stapelten die Täter Stühle auf einen Terrassentisch, konnten jedoch auch auf diesem Wege nicht in das Haus einsteigen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Ebnat: Schränke und Schubladen durchwühlt

Zwischen 13.15 Uhr und 23.30 Uhr am vergangenen Freitag drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Salierstraße ein, nachdem sie das Kellerfenster aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten anschließend sämtliche Zimmer und öffneten Schubladen und Schränke, wobei sie lediglich ein Paar Sneaker und einen geringen Bargeldbetrag ausländischer Währung entwendeten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken seines Pkw Mercedes Benz beschädigte ein 52-Jähriger am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr einen in der Neuen Nördlinger Straße abgestellten Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 700 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell