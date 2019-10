Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus an Schulen, Gasleitung beschädigt, Fahrrad entwendet & Fahrzeugbrand

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt / Remshalden: Vandalismus an Schulen

Einen Sachschaden von rund 2500 Euro richteten bisher unbekannte Vandalen zwischen Freitagabend und Montagmorgen am Benzach-Schulzentrum in Weinstadt-Endersbach an. Die Täter beschädigten zwei Lampen sowie vier Fensterscheiben am Durchgang zwischen dem Remstalgymnasium und der Reinhold-Nägele-Schule.

Gar rund 9500 Euro beträgt der Schaden, den bislang unbekannte Täter an der Geradstettener Realschule verursachten. Drei Sicherheitsglasscheiben wurden mit Pflastersteinen beworfen und hierdurch beschädigt, zudem wurde ein Tischkicker aus Beton umgeworfen und beschädigt. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit noch geprüft. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Alfdorf: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Bei Baggerarbeiten wurde am Montagmittag, gegen 12:30 Uhr ein Abblasventil der Hauptgasleitung im Limesweg beschädigt. Aufgrund der vorübergehenden Gefahr durch austretendes Gas wurden umliegende Firmen sowie ein Lebensmitteldiscounter kurzzeitig evakuiert. Mitarbeiter eines Energieversorgers reparierten den Schaden und stoppten den Gasaustritt. Die Feuerwehren Alfdorf-Pfahlbronn sowie Welzheim waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort.

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Fahrrad entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Sonntag im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 16:30 Uhr ein am Bahnhof abgeschlossenes Mountainbike. Das Fahrrad der Marke Bergamont ist weiß mit roter Aufschrift und hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise zum Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Murrhardt: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Montag, gegen 14:15 Uhr ein VW Multivan in der Sulzbacher Straße, direkt neben den Bahngleisen in Brand und brannte vollständig aus. Zwei Rettungssanitäter, die zufällig am Brandort vorbeikamen, fanden den Fahrer wenige Meter neben dem Auto liegend auf und versorgten den Mann. Die Feuerwehr Murrhardt war mit 32 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Fahrzeug. An diesem entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Im Fahrzeug wurde ein Tierkadaver aufgefunden. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Hund. Der Fahrer selbst wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen genommen.

