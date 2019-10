Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkener Jugendlicher regungslos aufgefunden, Fahrzeugbrand, mit 2,6 Promille auf der Autobahn, etc.

Aalen (ots)

Blaufelden: Verkehrsunfallflucht

Am Montag zwischen 8:30 Uhr und 9:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Silcherstraße in Richtung Schulstraße. Dabei streifte er einen in der Silcherstraße geparkten Fiat Qubo und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubterweise fort.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Crailsheim-Jagstheim: Alkoholisierter Jugendlicher regungslos aufgefunden

An einer Bushaltestelle in der Jagstheimer Hauptstraße wurde am Montagabend gegen 20:154 Uhr ein betrunkener Jugendlicher aufgefunden, der dort nicht mehr ansprechbar war. Offenbar hatte der 14-Jährige zusammen mit einem 15-jährigen Freund Alkohol konsumiert und war anschließend kollabiert. Der 15-Jährige hatte daraufhin seinen Vater verständigt. Dieser hatte wiederrum den Rettungsdienst gerufen. Der 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutentnahme ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Woher die Jugendlichen den Alkohol hatten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren auf Straße

Ein Leichtverletzter und 7.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls von Montag, 19:00 Uhr in der Raiffeisenstraße. Ein 43 Jahre alter Audi-Fahrer wollte von dem Parkplatz eines Discountermarktes nach links auf die Raiffeisenstraße auffahren. Dabei übersah er den Skoda eines 63-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Skoda-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Sein Wagen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Crailsheim: Fahrzeugbrand

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz Reußenberg an der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn am Montagabend gegen 20:15 Uhr. Der 49 Jahre alte Fahrer des BMW konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Feuer selbstständig löschen. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 13 Kräften vor Ort war, überprüfte, ob der Brand vollständig gelöscht war. Der Sachschaden an dem PKW beträgt mehrere tausend Euro.

Wolpertshausen: Mit 2,6 Promille auf der Autobahn unterwegs

Ein 50 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Montag gegen 18:30 Uhr die Autobahn 6 in Richtung Heilbronn. An der Anschlussstelle überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und kam zwischen Ab- und Zufahrt zur Autobahn im Grünstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Zur medizinischen Untersuchung und für eine Blutentnahme wurde er in eine Klinik verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell