Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

schwere Verkehrsunfall aufgrund eines Herzinfarktes

Mannheim (ots)

Am 07.09.2019 kurz nach 13:00 Uhr ereignete sich in der Meersburger Straße in Mannheim Seckenheim ein Verkehrsunfall, in dessen Folge die zwei Fahrzeuginsassen schwer verletzte wurden. Der 87-jährige VW-Fahrer erlitt während der Fahrt einen Herzinfarkt und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes Sprinter, wodurch seine 85-jährige Ehefrau und Beifahrerin so stark eingeklemmt wurde, dass sie durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 20.000EUR geschätzt. Die Meersburger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Verkehrsunfallaufnahme West des Polizeipräsidium Mannheim.

