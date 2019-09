Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in vier Wohnungen ein; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Laufe des Freitages, zwischen 8.15 - 15.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in jeweils zwei Wohnungen in zwei gegenüberliegenden Häusern in der Langstraße, in der Nähe der Laurentiustraße ein.

Was dabei gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, bei denen ein Tatzusammenhang bestehen dürfte, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell