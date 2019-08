Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Tische und Stühle gestohlen

33034 Brakel (ots)

Zwei Tische und mehrere Stühle haben bislang unbekannte Täter vom Außenbereich einer Gaststätte in der Straße Am Markt entwendet. Die Außengarnituren der Gaststätte waren mittels Drahtseil und Schloss gesichert. Dennoch wurden sie in der Nacht von Dienstag, 27.08.2019, auf Mittwoch, 28.08.2019, gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, bittet um Hinweise von Zeugen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell