POL-HX: "Brems Dich - Schule hat begonnen" 1.239 Erstklässler ab dem 29. August auf dem Weg zur Schule im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Ab dem 29. August stürmen im Kreis Höxter 1.239 "I-Dötzchen" voller Tatendrang in die Schulen. Für sie beginnt der Ernst des Lebens - allerdings nicht nur in der Schule, sondern auch im Straßenverkehr - also auf dem Weg zur Schule und von dort wieder nach Hause. Sie sind wie in der Schule die "Neuen" und müssen auch im Straßenverkehr lernen und angeleitet werden.

Damit auf dem Schulweg zu den Grundschulen im Kreis Höxter nichts "schief" geht, startet die Polizei im Kreis Höxter auch in diesem Jahr wieder Aktionen rund um die Sicherheit auf den Schulwegen. Polizeiliche Präsenz auf den Schulwegen und Hilfestellungen mit Aufklärung über mögliche Gefahrenfelder stehen dabei im Vordergrund, damit "I-Dötzchen" sicher und ohne Schaden zur Schule und auch wieder nach Hause kommen. Daneben werden in den ersten Wochen des neuen Schuljahres verstärkt Geschwindigkeitsmessungen, Überprüfungen zum richtigen Gebrauch von Rückhaltesystemen und Kindersitzen sowie besondere Bus- und Zweiradkontrollen im Schulverkehr durchgeführt.

Schulwegunfälle lassen sich vermeiden, wenn die "Kleinen" behutsam an die Gefahrenfelder des Straßenverkehrs herangeführt werden und den Erwachsenen deutlich ist, dass Kinder den Straßenverkehr anders als Erwachsene erleben und wahrnehmen. Das erfordert eine ständige Ansprache und (anfängliche) Begleitung durch die Eltern und eine besondere Rücksichtnahme insbesondere der Fahrzeugführer auf die "Kleinen".

