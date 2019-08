Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: BMW und Traktor stoßen zusammen

Brakel (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Traktorgespann kam es am Montag, 26. August, auf der B 252 zwischen Siddessen und Gehrden. Die landwirtschaftliche Zugmaschine war um 15 Uhr aus Warburg kommend in Richtung Siddessen unterwegs und wollte nach links auf eine Feldauffahrt abbiegen. Hinter dem Traktor fuhr ein grauer BMW, der nach links ausscherte, um das Gespann zu überholen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Der Fahrer des Traktor und die Beifahrerin im BMW zogen sich Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. Die B 252 war zunächst kurzzeitig für den Verkehr gesperrt, danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. /nig

