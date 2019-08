Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Höxter (ots)

Auf der B 83 von Wehrden in Richtung Godelheim ist am Samstag, 24. August, ein Motorradfahrer gestürzt. Gegen 18 Uhr war der 59-jährige Fahrer aus der Region Hannover in einer Linkskurve aus noch unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. Sein Motorrad, eine Harley-Davidson, wurde bei dem Unfall beschädigt und musste abgeschleppt werden. /nig

(Korrigierte Version der Meldung von 26.08.2019, 11:33 Uhr)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell