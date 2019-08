Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Borgentreich (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag, 25. August, bei Borgentreich-Bühne durch einen Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Um 14.55 Uhr war der 61-Jährige aus Hamburg bei Bühne im Bereich Rothäckern auf der L 838 unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen mit seinem BMW-Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden, am Motorrad entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. /nig

