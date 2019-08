Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand

Willebadessen (ots)

Ein 25-jähriger Fahrradfahrer war in der Nacht zu Sonntag in Willebadessen aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Während der Kontrolle beleidigte er die Beamten und bedrohte sie. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Da der junge Mann weitere Straftaten ankündigte, wurde er bis zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er in Erwartung eines Strafverfahrens seinen Rausch ausschlafen konnte.

