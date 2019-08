Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Höxter (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde am Samstagnachmittag ein 65-jähriger Motorradfahrer in eine Klinik geflogen. Er war auf der Landesstraße 890 zwischen Ottbergen und Bosseborn in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Sein Kraftrad Yamaha wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

