Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Autofahrer erheblich alkoholisiert

Höxter (ots)

Auf Grund eines Zeugenhinweises wurde am Samstagvormittag der 65-jährige Fahrer eines Volvo durch die Polizei überprüft. Der Mann war auf Grund seiner Fahrweise in starken Schlangenlinien aufgefallen. Dabei sei es auch zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen. Die Beamten stellten fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und dass er bereits in der Nacht zuvor im Kreis Soest unter Alkoholeinfluss gefahren war. Zur Beweissicherung ordnete die Polizei erneut eine Blutprobe an. Der Führerschein war bereits in der Nacht sichergestellt worden. Auf den 65-Jährigen kommt nun ein weiteres Strafverfahren zu.

