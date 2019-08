Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kühlwagen aufgebrochen

Lingen (ots)

Am Sonntagabend wurde an der Lengericher Straße am dortigen Hoekehus ein Kühlwagen aufgebrochen und diverse Getränke gestohlen. In diesem Zusammenhang wurde im gleichen Stadtteil ein 42-jähriger Mann kontrolliert, der eine Wasserkiste mit 12 Flaschen Wodka mit sich führte. Zur Herkunft der Getränke machte er unglaubwürdige Angaben. Die Getränkekiste wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell