Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Spelle (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in einen Baucontainer eines Rohbaus an der Rotdornstraße eingebrochen und stahlen mehrere Handmaschinen des Herstellers Makita. Zudem drangen die Täter in den Rohbau auf einem Nachbargrundstück ein. Hier gingen die Täter leer aus. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

