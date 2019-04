Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein schwerverletzter Motorradfahrer, ein wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug sowie Verkehrsbehinderungen, waren das Resultat eines Motorradunfalls, der sich am späten Nachmittag auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben ereignete. Ersten Ermittlungen zu Folge wollte ein 20 Jahre alter Kradfahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße in einer langgezogenen Kurve ein anderes Fahrzeug überholen, verlor die Gewalt über seine Maschine und kam folglich zu Fall. Hierdurch erlitt dieser schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der L 512. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

POK Weingärtner

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

06323 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell