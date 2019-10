Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Arnsberg Voßwinkel (ots)

Am Samstag, dem 12.10.2019, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 23:10 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an dem Schwester-Thadäa-Weg ein. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg, Tel.: 02932-90200, zu melden. (Ho)

