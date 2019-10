Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autoaufbrüche

Brilon (ots)

Diebe hatten es in der Nacht auf Donnerstag auf die Scheinwerfer von zwei Autos abgesehen. Zwischen 16.45 Uhr und 08.30 Uhr betraten die Täter das Grundstück eines Autohandels auf der Altenbürener Straße. Anschließend montierten sie die Scheinwerfer eines Audi 80 und eines Peugeot 307 ab. Zudem brachen sie die Autos auf und entwendeten hieraus ein Handschuhfach sowie vier Alu-Felgen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

