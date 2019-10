Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Einbrüche im HSK (ots)

Arnsberg: Am Freitag löste um 00.29 Uhr die Alarmanlage eines Bankgebäudes auf der Straße "Auf dem Bruch aus". Bislang unbekannte Täter hatten versucht den Geldautomaten aufzubrechen. Beim Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der Polizei waren die Einbrecher bereits vom Tatort geflüchtet. Beute konnten sie nicht machen. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum Freitag oder bereits in den Vortagen verdächtige Personen im Bereich des Bankgebäudes bemerkt? Wer kann Hinweise zum Sachverhalt geben? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

