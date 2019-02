Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brandursachenermittlungen auf Turnierplatz - Polizei vermutet Brandstiftung + Großfeuer in Osten - Polizei vermutet elektrotechnischen Defekt + Haustür hielt Einbruchversuch stand

Cuxhaven (ots)

Brandursachenermittlungen auf Turnierplatz - Polizei vermutet Brandstiftung

Geestland. Am Montag (18.02.2019) gegen 13:40 Uhr wurde durch einen Spaziergänger auf dem Gelände der Reitturnieranlage in Elmlohe in einem Schuppen ein Feuer entdeckt. Im Zusammenhang mit der Brandentdeckung wurde auf dem Gelände ein abgelegtes, weißes Damenrad aufgefunden. Wie sich herausstellte, wurde dieses Fahrrad am gleichen Tag im Zeitraum zwischen 7:45 Uhr und 13:15 Uhr während der Unterrichtszeit in Bad Bederkesa vom Gelände des Niedersächsischen Internatsgymnasiums in der Seminarstraße entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrraddiebstahl und der Brand im Zusammenhang stehen. Weiter wurde bekannt, dass innerhalb des letzten halben Jahres an verschiedenen Tagen immer wieder herrenlose und zum Teil beschädigte Fahrräder beim Reitturnier-Gelände oder angrenzenden Feldzuwegungen oder in Gräben am Elmloher Ortsrand gelegen haben sollen. Gerüchte, dass spielende Kinder mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnten, können bislang von der Polizei nicht bestätigt werden, da bis jetzt keine konkreten Beobachtungen an die Beamten herangetragen worden sind. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu dem Fahrraddiebstahl, zu dem Brand bzw. zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bederkesa unter 04745 / 782980, mit der Polizei in Geestland unter 04743 / 9280 oder mit der Polizei in Cuxhaven unter 04721 / 5730 in Verbindung zu setzen.

+++++++++

Großfeuer in Osten - Polizei vermutet elektrotechnischen Defekt

Am 26.02.2019 gegen 21.25 Uhr geriet eine Lager- und Werkstatthalle einer Tischlerei in Osten aus zunächst unbekannten Gründen in Vollbrand (wir berichteten). Das Gebäude sowie darin befindliches Inventar wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der Schaden beträgt nach derzeitigen Schätzungen mindestens 700.000 Euro. Aufgrund der Brandursachenermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein elektrotechnischer Defekt das Feuer ausgelöst hat.

+++++++++

Haustür hielt Einbruchversuch stand

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (27.02.2019) kam es in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16:30 Uhr zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Georg-Warneke-Weg". Der oder die bisher unbekannten Täter machten sich an der Haustür zu schaffen, konnten diese aber nicht öffnen, so dass es beim Versuch blieb. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell