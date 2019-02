Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugin überrascht Einbrecher - 57-Jährige zu Boden gestoßen + Von Sonne geblendet - Bei Abbiegemanöver Fußgänger übersehen

Zeugin überrascht Einbrecher - 57-Jährige zu Boden gestoßen

Loxstedt. Mittwochmorgen (27.02.2019) gegen 8:45 Uhr brachen drei Männer in ein Einfamilienhaus in der Hohewurthstraße in Loxstedt ein. Zuvor brachen sie ein Seitenfenster auf. Eine Haushaltshilfe überraschte einen der Männer in einem der Räume. Der Mann trug einen roten Kapuzenpullover und war im Heranwachsendenalter. Der junge Mann stieß die Frau weg und rannte gemeinsam mit den beiden anderen Einbrechern aus dem Haus. Die Frau fiel zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Zu etwaigem Stehlgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Die Täter flüchteten gegen 8:50 Uhr mit einem dunklen Kleinwagen vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

Von Sonne geblendet - Bei Abbiegemanöver Fußgänger übersehen

Cuxhaven. Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr wollte eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Pestalozzistraße nach rechts in den Westerwischweg abbiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah sie dabei einen 38-jährigen Fußgänger und fuhr ihn an. Der Mann wurde leicht verletzt.

Erst gestern wies die Polizei auf die Gefahren einer Blendung durch tiefstehende Sonne hin. Hintergrund war ein tragischer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Beverstedt, bei dem ein 46-jähriger Motorradfahrer von einem abbiegenden Autofahrer übersehen worden ist und infolge des Unfalles verstarb. Der Autofahrer gab an, dass er von der Sonne geblendet war.

