Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung mit Bagger

Schmallenberg (ots)

Einen schlechten und gefährlichen "Scherz" erlaubten sich unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag auf der Baustelle an der Bundesstraße 511 bei Bad Fredeburg. Die Täter öffneten einen Kettenbagger und zerstörten mit diesem etwa 80 Meter der Leitplanke sowie mehrere Absperrbaken. Zudem baggerten die Täter zwei Löcher. Glücklicherweise verfehlten sie hierbei knapp eine Gasleitung. Den leicht beschädigten Bagger ließen die Täter zurück. Unerkannt konnten sie flüchten. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 05 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

