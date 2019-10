Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte Täter brachen am Wochenende in das ehemalige Pfarrhaus am Pfarrer-Leo-Reiners-Platz ein. Zwischen Freitag und Montag brachen sie ein Kellerfenster auf und betraten das Gebäude. Gegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

