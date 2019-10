POL-HSK: Vandalen in der Lindenstraße

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Meschede (ots)

(Korrektur Polizei Meschede) Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Sonntag mehrere Autos in der Lindenstraße. Der Polizei wurden bislang drei Fälle gemeldet. Die Täter traten Außenspiegel ab und zerkratzten teilweise den Lack. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

