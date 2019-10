Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomat aufgebrochen

Olsberg (ots)

Am Sonntagmittag bemerkten Zeugen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Bahnhofstraße. Der Automat befindet sich im Außenbereich eines Schnellimbisses. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen und flexten die Täter den Automaten auf und entwendeten die Zigaretten und das eingeworfene Bargeld. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

