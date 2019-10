Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 12-Jähriger mit e-Scooter unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Dienstagabend war in der Mannheimer Innenstadt ein 12-jähriger Junge mit einem sogenannten e-Scooter unterwegs. Der Junge fiel einer Polizeistreife kurz nach 18 Uhr in der Fußgängerzone, auf dem Scooter fahrend, auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er erst zwölf Jahre alt war. Von seiner Mutter hätte er deren PayPal-Zugangsdaten erhalten, wodurch er sich mit der Scooter-App das Fahrzeug freischalten konnte. Der Junge wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Nach Rücksprache mit den Eltern wurde er, zur Heimfahrt mit der Straßenbahn, wieder entlassen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Nutzung eines sogenannten e-Scooters nach den Vorschriften der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung erst ab einem Alter von 14 Jahren zulässig ist.

