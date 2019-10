Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Café in der Heidelberger Straße - Zeugen gesucht!

Walldorf (ots)

In der Heidelberger Straße/Ecke Kettenstraße wurde in der Nacht zum Dienstag in ein Café eingebrochen. Durch Aufhebeln der Eingangstür hatten sich bislang Unbekannte Zugang zu dem Lokal verschafft und im Inneren mehrere Geldspielautomaten geöffnet. Aus den Automaten entwendeten die Täter das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe und ergriffen anschließend die Flucht. Als Tatzeit kommt 3 Uhr bis 10 Uhr in Betracht. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldorf unter Tel.: 06227/841999-0 oder beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell